Belen con mamma Veronica nella tenera foto da bambina: la somiglianza è impressionante

Belen, la tenera foto da bambina con mamma Veronica. I fan notano un dettaglio: «Non è possibile...». La showgirl argentina ha postato su Instagram uno scatto amarcord in cui appare bambina accanto alla mamma. Ma ai follower non sfugge un particolare.

Nell'immagine, baby Belen e mamma Veronica spuntano da dietro a un albero. I commenti dei fan non si fanno attendere. «Non è possibile, siete uguali», scrivono alcuni follower. E ancora: «Sei la copia di tua mamma». Insomma, i sostenitori della showgirl argentina faticano a distinguere mamma Veronica dalla Belen di oggi. Neanche a dirlo, la foto amarcord fa il giro dei social. Boom di like per baby Belen.

