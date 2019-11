Ecco come Andrea Damante dimentica Giulia De Lellis con la nuova fidanzata Viviana

Andrea Damante ha dimenticato la sua ex, Giulia De Lellis, conosciuta sotto i riflettori di “Uomini e donne”, celebre dating show condotto da Maria De Filippi. L’ex tronista, gieffino dell’edizione Vip e ora deejay è stato sorpreso assieme alla nuova fidanzata, Viviana.

La coppia è stata sorpresa in due serate a Milano: nella prima vanno a cena in un ristorante di sushi con Andrea che appena vede il paparazzo di “Chi” chiede alla fidanzata di coprirsi il volto. Nella seconda Damante e Viviana trascorrono il tempo assieme ad alcuni amici, tra cui Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, e il fidanzato Ignazio Moser, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Sarà forse per questa frequentazione che, secondo gli esperti di gossip, l’nfluencer Giulia De Lellis (oggi felicemente fidanzata con Andrea Iannone) avrebbe interrotto ogni rapporto con il duo Rodriguez-Moser.

