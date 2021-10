Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese ai ferri corti?: «Non si vedono da settimane, lei non vuole stare con lui»

Tra Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese la crisi sarebbe peggiore di quanto si pensa. A rivelarlo è stata Deianira Marzano, l'influencer esperta di gossip che ha affermato che la bella argentina non vorrebbe nemmeno vedere il suo compagno.

LEGGI ANCHE

Mentana sospeso dall'Ordine dei giornalisti? Lui smentisce: «Ho la Pec da agosto 2020»

APPROFONDIMENTI I RUMORS Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese in crisi? Niente più foto... INSTAGRAM Belen torna al lavoro, Antonino fa il "mammo" con Luna...

LEGGI ANCHE

Compleanno con la famiglia allargata: Eleonora Giorgi festeggia i 68 anni con i due figli e la nuora Clizia Incorvaia

La Marzano ha affermato che i due non si vedono da giorni: «Fonti certe dicono che Belen non vuole vedere Antonino nemmeno in cartolina», spiega mostrando una foto della mamma della Rodriguez con i nipotini in cui dice che quando non c'è la mamma lei si occupa di loro. Deianira si chiede in modo retorico dove sia il papà ma si dà anche una risposta: «Non ci sarebbero contatti da almeno tre settimane, tant'è che è subentrata la nonna come aiuto».

Poi aggiunge sulle sue Instagram stories: «I vicini raccontano di litigate da almeno due settimane». La coppia intanto resta in silenzio, ma a dire che se le cose non dovessero andare la prima a raccontarlo ai suoi followers sarà Belen stessa è proprio la Marzano. In effetti la Rodriguez non si è mai nascosta nelle sue vicende personali, anche mostrando le sue fragilità e i dolori. Probabilmente metabolizzata questa fase spiegherà lei stessa cosa sta succedendo con il papà della sua secondogenita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA