Compleanno con la famiglia allargata: Eleonora Giorgi festeggia i 68 anni con i due figli e la nuora Clizia Incorvaia

Sempre in forma. Eleonora Giorgi festeggia i 68 anni, compiuti il 21 ottobre, con la sua famiglia allargata: con lei per il suo compleanno ci sono i due figli, la ‘nuora’ Clizia Incorvaia e uno dei suoi più cari amici, Carlo Perillo d’Albore. L’attrice, felice, condivide una foto che la mostra insieme al loro e scrive: “Tanti auguri a me! E baciiii”.

Eleonora non sta nella pelle: presto arriverà il suo primo nipotino. Tiene tra le mani la torta, un gustosissimo Mont Blanc, sul dolce ci sono le candeline con il numero degli anni che compie ancora accese. Accanto alla bionda ci sono Clizia, splendida in dolce attesa e che ha appena compiuto 41 anni, e Paolo Ciavarro, che proprio oggi, 22 ottobre, compie 30 anni. Alle spalle di Eleonora si vede il suo primogenito, Andrea Rizzoli, avuto dalla relazione con Angelo Rizzoli, prima che nella sua vita arrivasse Massimo Ciavarro. Il 41enne era da tempo che non si vedeva. In passato è stato travolto dai gossip a causa della fine del suo matrimonio, celebrato a ottobre 2014 con l’ex volto di Amici Alice Bellagamba, con cui si separò subito dopo la luna di miele nello Skri Lanka: era il 2015.

