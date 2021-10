Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese in crisi? Niente più foto social insieme e la frecciatina nelle Ig stories

Brutta crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? Dopo la nascita della loro bambina Luna Marì, avvenuta lo scorso luglio, i due erano apparsi più innamorati che mai, ma ora sembra che le cose non stiano andando bene tra i due. A dare la notizia è stato Alessandro Rosica insieme a Biagio D’Anelli, opinionista di Barbara D’Urso, sulla pagina Instagram “Investigatore Social”.

Rosica spiega: «Abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità, per ora vi lasciamo purtroppo, con una grandissima crisi. Speriamo passi presto». Che qualcosa di strano fosse nell'aria i fan della coppia lo avevano già notato visto che da tempo non postavano foto insieme sui social. Inoltre proprio in queste ore sta facendo riflettere la frase postata dalla bella argentina sulle sue Instagram stories: "Usa l'amore come un ponte. Buonanotte", scritta in spagnolo senza immagini e alcuna spiegazione. Cosa potrebbe voler dire? Il sospetto è che sia una frecciatina proprio per Antonio.

Tra i due sembrava essere nato un amore travolgente dopo un periodo molto difficile per Belen dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. Con Antonio aveva ritrovato la serenità e scelto di mettere al mondo la sua seconda figlia. Da sempre la loro storia è stata molto chiacchierata, in primis per gli 11 anni di differenza (lui è più giovane di lei), ma anche per il fatto che in pochi mesi hanno messo su famiglia.

