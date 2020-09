Belen, il nuovo fidanzato si chiama Antonio Spinalbese? Spunta il video di conferma

Belen Rodriguez, che si è recentemente separata dal suo ex marito Stefano De Martino, è stata accostata all’hair stylist Antonio Spinalbese e con quest’uscita sui social sembra confermare le voci sul possibile fidanzamento.

Per Belen Rodriguez l’occasione è stato post sulle sue Instagram stories, in cui ha caricato un video di una serata a cena fuori in compagnia. Presenti all’appello amici di vecchia data come l’inseparabile Mattia Ferrari e Salvatore Angelucci, regolarmente inquadrati da Belen, che poi non ha mancato anche di riprendere Antonio Spinalbese e taggarlo per accantonare ogni possibilità di errore. Una mossa particolare della Rodriguez, da sempre molto attenta alle sue attività sul social, in un momento in cui si parla molto della sua possibile nuova relazione.

Potrebbe essere un post di conferma, come un modo per far ingelosire il suo ex Stefano De Martino. Il conduttore di “Made in sud” infatti, oltre alla voce di tradimento con Alessia Marcuzzi e diversi flirt estivi, è stato recentemente sorpreso in barca con una ragazza di nome Fortuna.

Ultimo aggiornamento: 20:57

