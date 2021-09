Belen torna al lavoro, Antonino fa il "mammo" con Luna Marì

Belen Rodriguez riprende a pieno ritmo i suoi impegni da influencer mentre, tra trucchi e prove di stile, la piccola Luna Marie viene coccolata tra le braccia del papà Antonino Spinalbense. Il compagno della showgirl si mostra sui social come un papà moderno, un vero e proprio "mammo".

Belen al lavoro, Antonino mammo a casa

È una coppia molto affiatata quella composta da Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, neo genitori della piccola Luna Marie. La loro vita qutidiana postata sui social li mostra ben organizzati nel dividere i compiti di genitore e mentre Belen è impegnata nella promozione di una linea di make-up, Antonino rimane a casa a occuparsi della piccola. La secondogenita della showgirl è nata a Padova e ha passato le prime settimane nella villa con piscina che la famiglia ha preso per le vacanze nel Parco naturale del delta del Po. La famiglia Rodriguez è ora tornata in città per l'inizio dell'anno scolastico di Santiago, figlio di Stefano De Martino.

Dopo la nascita della piccola, avvenuta nella notte tra l'11 e il 12 luglio, Belen era tornata al lavoro otto giorni dopo il parto ma la risposta del suo fisico non era stata quella che sperava. La showgirl argentina non era riuscita a registrare Tu si que vales ed era stata costretta a tre flebo al suo ritorno in abergo. A raccontarlo era stata la stessa Belen nelle sue stories di Instagram. «Sono appena tornata in hotel ma non sono stata bene - ha ammesso - Ho fatto tre flebo, perché era disidrata. Ci ho provato ma non sono riuscita a registrare, domani speriamo di riuscire a fare Tu si que vales».

