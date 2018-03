Belen incinta di Iannone? Salta il GF per gravidanza? Il gossip si scatena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di. La voce dell'attesa del secondo, il primo con il motociclista, sta correndo tra i corridoi del gossip avrebbe alimentato le ipotesi sui motivi della scelta della showgirl argentina di non condurre il, che sarà a cura di Barbara Palombelli.Una vera e propria bomba che è stata lancianta dal settimanale Nuovo Tv. "Del resto, Belen aveva sempre espresso il desiderio di avere un secondo figlio, soprattutto da quando la passione con il centauro Andrea Iannone è diventata una solida relazione. - scrive il settimanale - 'Santiago non rimarrà figlio unico', ha dichiarato . 'Farò altri due figli con Andrea'".L'indiscrezione al momento non è stata smentita né confermata dai diretti interessati. Ma la gravidanza avrebbe indotto Belen a prendersi del tempo e riposarsi nei mesi che potrebbero attenderla al parto."Belen sarebbe di nuovo in dolce attesa. Secondo le ultime indiscrezioni, proprio il desiderio di rallentare i ritmi lavorativi avrebbe impedito alla showgirl di accettare una proposta che altrimenti avrebbe certamente rappresentato un salto importante per la sua carriera", si legge su Nuovo Tv.