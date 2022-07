Belen, che foto: Stefano De Martino posta lo scatto più atteso

Una foto che vale molto più di mille parole: Stefano De Martino ha postato sui social una foto di Belen Rodriguez al tramonto. Una foto intima, romantica, come quelle che si fanno in famiglia durante una vacanza. Il segnale che tra i due è tornato l'amore.

Lo sapevano tutti però...

Lo sapevamo tutti, ormai il ritorno di Stefano De Martino e della Rodriguez è ufficiale da mesi, ma mai nessuno dei due, prima d'ora, ha mostrato pubblicamente la foto del rispettivo compagno. Come se questo grande amore lo volessero custodire, tenere segreto, nascosto dalla vestrina più vista del mondo.

Il romanticismo in una storia

Sarà stato complice il rumor degli ultimi giorni su una probabile crisi tra i due, visto il silenzio di entrambi e la totale assenza di Belen dai social, ma Stefano ha deciso di fare per primo il grande passo. Per la prima volta, dopo più di un anno e mezzo, appare di nuovo la bella argentina sulle storie di De Martino. Una foto romantica di lei in riva al mare mentre si tocca dolcemente il viso, oscurato dalla luce del tramonto.

Gli occhi sono proprio quelli dell'amore. Ora si attende la replica di Belen con uno scatto che ritrae Stefano.