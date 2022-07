Angelina Jolie (scatenata) al concerto dei Maneskin con la figlia al Circo Massimo

ROMA - Sì, era lei. Bellissima come sempre. Angelina Jolie era presente al concerto dei Maneskin a Roma con la figlia, la sedicenne Shiloh nata dal suo rapporto con Brad Pitt, e alcune amiche. L'attrice ha ballato e cantato le canzoni della band capitolina, al Circo Massimo, tra un «Fuck Putin» e un «...siamo fuori di testa ma diversi da loro» diventato ormai un inno generazionale.

Angelia Jolie al Circo Massimo per il concerto dei Maneskin

A Roma sta girano un nuovo film

Cosa non si fa per i figli? In realtà Angelina Jolie si trova a Roma per le riprese del film tratto dal romanzo "Senza sangue" di Alessandro Baricco.Vestito nero, look sempre molto rock, bellezza come al solito disarmante: Angelina Jolie non sembra la mamma ma la sorella (e pure neanche tanto maggiore).