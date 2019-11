Belen, la festa per i 60 anni di papà Gustavo Rodriguez: ma manca qualcuno

Belen e la festa per i 60 anni di papà Gustavo Rodriguez: ma manca qualcuno. Ecco di chi si tratta. Papà Gustavo ha festeggiato il compleanno in un lussuono ristorante argentino di Milano. Le figlie Belen e Cecilia avrebbero documentato la serata con foto e video sulle stories di Instagram, ma al party ci sarebbe stato un grande assente.

Belen dopo Tu Sì Que Vales, il selfie allo specchio in lingerie scatena like e commenti

Belen Rodriguez promossa: «Realizzo il mio sogno, sarò in una serie su Netflix»

Come riporta il Giornale, il figlio Jeremias Rodriguez non avrebbe partecipato al compleanno del papà. E il presunto motivo starebbe facendo impazzire i fan. Secondo alcuni, infatti, Jeremias avrebbe dato forfait per motivi di lavoro. E c'è chi ipotizza una partecipazione a Pechino Express.

In effetti, Jeramias Rodriguez manca dai social da un po'. Ma tra le coppie annunciate dal reality di Rai2, al momento, non ci sarebbe il suo nome. Che fine ha fatto Jeremias Rodriguez? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 22:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA