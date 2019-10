Belen e Stefano alle Maldive, chi è il "papà d'eccezione" che si prende cura di Santiago tratta

Belen e Stefano alle Maldive, un "papà d'eccezione" si prende cura di Santiago. Ecco di chi si tratta. La showgirl argentina e il conduttore di Stasera tutto è possibile sono volati alle Maldive per qualche giorno di romantico relax. I due piccioncini documentano la loro vacanza d'amore con foto e video. Ma con chi è rimasto il piccolo Santiago?

Belen Rodriguez alle Maldive con Stefano De Martino, il micro bikini mostra il lato B da urlo: «Solo tu puoi permettertelo». E lei risponde

Il figlioletto di Belen e Stefano è nelle mano di un "papà d'eccezione". Lo zio Jeremias Rodriguez si sta prendendo cura di lui, come testimonia nella stories di Instagram. Prima giocano insieme in casa, poi shopping e un giro per Milano.

Belen e Stefano De Martino, fuga d'amore nel resort di lusso: «Sembri una cotoletta»

Santiago è in buone mani con lo zio Jeremias. Belen e Stefano possono continuare a godersi tranquilla la loro luna di miele.

Ultimo aggiornamento: 23 Ottobre, 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA