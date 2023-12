Belen Rodriguez, critiche per gli scatti in intimo: «Se non fai queste foto, la carriera è finita». La sua risposta è epica

Belen Rodriguez ha ricevuto le ennesime critiche sui social. Questa volta al centro della polemica ci sono gli scatti in intimo postati su Instagram. Le foto hanno scatenato i commenti dei follower, a cui Belen ha risposto a tono.

Botta e risposta social

La showgirl ha scattato delle foto per Intimissimi e le ha condivise sui social, producendo una pioggia di critiche.

Il commento che ha più fatto polemica è stato: «Stupenda, ma se non fai queste foto la tua carriera è finita». Belen ha risposto «Credici». La showgirl non si è fermata e ha poi replicato a tanti altri commenti negativi come: «Ma non diventi mai brutta?». La showgirl questa volta ha fatto sentire la voce.