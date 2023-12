Fedez: «Natale nella casa nuova? Che domande... ho sposato Chiara Ferragni, abbiamo vari chalet prenotati solo per il primo giorno»

Chiara Ferragni e Fedez si stanno preparando a trascorrere il Natale insieme alla famiglia e, come ogni anno, non lo passeranno a Milano ma in qualche località di montagna. In una diretta social di qualche ora fa, il rapper ha risposto alle domande dei follower in merito a questo evento e le sue parole hanno fatto storcere il naso a qualcuno. Fedez, quindi, ha ribattuto a sua volta.

La diretta social di Fedez

Fedez ama comunicare con i suoi follower e, proprio per questo, a volte, organizza dirette social. Nell'ultimo collegamento effettuato, un fan ha chiesto al rapper se lui e la famiglia trascorreranno il Natale nella nuova casa e, quindi, lui ha risposto: «Natale a casa? Ragazzi, ma che domande mi fate? Secondo voi, io sposato con Chiara Ferragni, posso passare il Natale a casa? Abbiamo escursione con le moffole, sci, sci della Vitto, un'altra escursione, cinquemila chalet già prenotati e altre quattro experiences.

Tutto questo solo il primo giorno».

Botta e risposta con il fan

Infine, dopo il discorso di Fedez sul Natale, un fan, ironicamente, ha detto: «Che fatica essere ricchi...». Quindi, il rapper ha risposto: «No ragazzi, non è questione di essere ricchi. Mia moglie era così anche da giovane, credo. Puoi uscire e fare delle passeggiate. Io rimarrei volentieri a casa». Poi, qualcuno gli ha chiesto quale fosse la meta scelta per le vacanze natalizie e Fedez ha detto: «Non lo so raga. Non so niente io, non mi interessa».