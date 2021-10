Ballando con le stelle, parto imminente per Veera Kinnunen. Madrina d'eccezione per il figlio: ecco chi è

Mancano pochi mesi al parto: prevista a dicembre la nascita del primo figlio di Veera Kinnunen, la ballerina di Ballando con le Stelle. La svedese è in attesa di un maschietto dal suo nuovo compagno, il judoka Salvatore Mingoia. Ancora incerto il nome del nascituro: la coppia sta valutando se scegliere un nome italiano o uno straniero. La certezza invece è che la madrina sarà una ballerina del programma: Anastasia Kuzmina.

A renderlo noto è proprio Veera in un’intervista al settimanale Nuovo. Le due, conosciutesi a Ballando con le Stelle, sono diventate grandi amiche. Per un lungo periodo hanno convissuto ed è stata Anastasia a presentare Salvatore a Veera.

«È la mia migliore amica e mi ha fatto da Cupido - dice la ballerina al settimanale -. È carica di entusiasmo questa futura zia, è più informata lei su gravidanza e bambini di me. Stiamo organizzando anche una festa prima del parto dove verranno tutti i colleghi di Ballando con le Stelle».

Il compagno Salvatore Mingoia è originario della Sicilia ma da anni vive a Roma. È un judoka classe 1993. Salvatore è più giovane di Veera di 7 anni, ma la differenza d’età non sembra essere un problema per la coppia.

Mingoia e la Kinnunen si sono conosciuti alla fine del primo lockdown, a maggio 2020, ad una cena organizzata da Anastasia Kuzmina e il suo ex allievo di Ballando con le Stelle, Fabio Basile. Quest’ultimo ha portato con sé due colleghi: uno di questi era appunto Salvatore. E' stato subito amore: il giorno successivo, attraverso i social, Salvatore ha chiesto a Veera di uscire. Da allora non si sono più lasciati: sono andati subito a convivere e hanno deciso di allargare la famiglia. Dopo la nascita del bambino, lo sportivo e la ballerina convoleranno a nozze anche se al momento non c’è ancora una data precisa.

