Arisa contro Paola Iezzi: «Cresci bella, hai 50 anni: se mi vedi per strada non salutarmi». Poi fa il dito medio

Arisa, in quest'ultimo periodo, è stata al centro della polemica per le sue dichiarazioni nei confronti della premier Giorgia Meloni. La cantante di "Sincerità", durante un'intervista rilasciata a Peter Gomez, aveva detto che la presidente del Consiglio non le dispiaceva, scatenando così l'ira di tutta la comunità LGBTQ+, della quale era madrina. A distanza di qualche giorno, anche la cantante Paola Iezzi (del duo Paola e Chiara) ha criticato Arisa che ha risposto molto stizzita con diverse storie Instagram. Ma andiamo con ordine.

La critica di Paola Iezzi ad Arisa

Giugno è il mese del Pride e, quindi, in varie città italiane vengono organizzati eventi ai quali partecipano anche personaggi dello spettacolo che sostengono la causa della comunità LGBTQ+. A uno di questi incontri c'erano anche Paola e Chiara e la prima è intervenuta dicendo: «Io voglio ringraziare Arisa per quello che ha fatto e detto per la comunità LGBTQ+ ma non sono d'accordo con quello che lei ha detto recentemente in un'intervista.

Molti artisti hanno paura di non lavorare più se si espongono in certi modi, non tutti abbiamo la stessa "self confidence" o le spalle coperte. Anche lei, magari, è stata vittima di discriminazioni che sicuramente l'hanno segnata, però, bisogna sempre trovare il coraggio e la forza di esporsi. Io non giudico quello che ha detto, però, secondo me esistono questioni più importanti della sua uscita infelice».

La risposta di Arisa

Arisa ha risposto alla critica di Paola Iezzi in modo molto stizzito. La cantante ha detto: «Cara Paola io ti ho sempre seguito e stimata e mi dispiace moltissimo che tu abbia parlato così di me, senza mai mettere una buona parola per tutto ciò che ho fatto per la comunità LGBTQ+. Io ho lavorato veramente per loro e non sono andata solo in piazza a dire "Viva l'amore" addobbata di lustrini. Se mi vedi per strada non salutarmi nemmeno perché io odio l'ipocrisia e, poi, cresci un po' che c'hai quasi 50 anni bella». Arisa, poi, chiude il suo discorso facendo il dito medio a Paola Iezzi.