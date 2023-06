Arisa si rivede in tv e fa autocritica: «Canto proprio di m... Dovrei andare a raccogliere le patate»

È una feroce autocritica quella che Arisa ha rivolto a sé stessa dopo essersi rivista in tv ieri sera. La cantante ha rivisto la sua esibizione a "Tutti i sogni ancora in volo" di Massimo Ranieri commentandola severamente nelle sue storie Instagram: «Certo che a volte canto proprio di me**a, mi trucco proprio di me**a! Sto profilo così qua, ho spento la tv. Non mi voglio vedere ve lo giuro. Qualcuno è ancora arrabbiato con me? Che spreco di tempo...».

Lo sfogo di Arisa

Arisa ha poi spiegato il suo disagio: «Io non mi sento più, inizio a cantare bene poi dopo un po' non si sa che succede ogni volta, sarà che sono stanca mi devo prendere un periodo, forse sarà che devo fare altro... Che cioè, ma che faccio se non lavoro, io lavoro sempre, da sempre». L'artista ci ha scherzato su: «Che faccio? Avete qualche idea, tranne le idee pornografiche. Che potrei fare? Andare a scavare le patate, non sarebbe male.

Quando si fa? A settembre, agosto». E ha aggiunto: «Forse mi metto le scarpe troppo alte? Boh, ecco le scarpe che mi metto quando mi esibisco e siccome mi piace mangià e quindi... Io vorrei andare senza trucco e con le scarpe da ginnastica. Devo trovare un paio di scarpe che mi slancino, ma comode».

In conclusione, Arisa ha rivisto parzialmente il suo giudizio: «No dai ho cantato bene, un po' sentimentale, un po' struggente. Talvolta bene, talvolta male... Con me stessa mi arrabbio troppo. Ma perché ci voleva un po' più di vita, qualcosa di caloroso, non giudicante. Non lo so ragazzi, potrei stare meglio, si potrebbe stare meglio tutti...».