Uomini e donne, Federica Benincà si sposa: la proposta di nozze del fidanzato nel giorno del compleanno

Federica Benincà è conosciuta dal pubblico televisivo per aver partecipato come corteggiatrice al dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. La ragazza aveva sceso le celebri scale del programma per corteggiare il tronista Marco Cartasegna ed era riuscita a conquistarlo, uscendo insieme dagli studi Mediaset per viversi a pieno la loro storia d'amore.

Purtroppo la relazione con Marco Cartasegna non è durata come i fan speravano e dopo appena due settimane, i due avevano annunciato di essersi lasciati. Federica ha, però, ritrovato l'amore tra le braccia del calciatore Ettore Gliozzi, dal quale ha una bambina di 8 mesi, Arianna. Ieri nel giorno del suo compleanno però, il suo compagno l'ha voluta sorprendere di fronte a tutti i loro parenti e amici. Andiamo a vedere cosa ha fatto Ettore Gliozzi per Federica Benincà.

Federica Benincà, la proposta di matrimonio

Nel giorno del suo 28esimo compleanno, il compagno Ettore Gliozzi ha voluto sorprendere Federica Benincà facendole la proposta di matrimonio di fronte ai loro parenti e amici, invitati per la festa di compleanno dell'ex corteggiatrice. Federica ha accettato tra le lacrime, piene d'amore per il suo compagno e per la loro piccola Arianna, avuta lo scorso ottobre. I fan erano più felici che mai e si sono congratulati con la coppia.