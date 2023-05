Domenica In con Mara Venier, anticipazioni puntata di oggi: il ricordo di Little Tony, ospiti Arisa e Dargen D'Amico

Domenica 28 maggio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 37^ puntata dell’edizione 2022/2023 di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier.

Tanti gli ospiti e le sorprese in studio

La puntata si aprirà con un collegamento con il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, per un aggiornamento sulla situazione nelle zone colpite dalla alluvione della scorsa settimana. A seguire, il ricordo di Little Tony a dieci anni dalla scomparsa, con la figlia Cristiana Ciacci (che l’11 giugno si sposerà con il compagno Massimiliano Salvi) e tanti cantanti ed amici come Bobby Solo, Rosanna Fratello, Edoardo Vianello e Gigliola Cinquetti, che lo ricorderanno cantando alcuni suoi celebri successi come “Cuore matto”, “Riderà” e “La spada nel cuore”.

Spazio alla musica con Arisa, che canterà il nuovo singolo “Non vado via”, uscito lo scorso 5 maggio, mentre Dargen D’Amico presenterà il brano “Pelle d’oca”. L’imprenditore e scrittore Franco Antonello, interverrà in studio insieme al figlio Andrea, affetto da autismo dall’età di due anni, per raccontare del loro bellissimo rapporto di complicità e solidarietà e di come in questi anni sono stati capaci di realizzare una rete di aiuto e di sostegno per tante famiglie alle prese con il delicato e complesso tema dell’autismo.