Antonella Fiordelisi, anello (zaffiro blu con diamanti) e frecciatina a Donnamaria: «Donne emancipate»

Antonella Fiordelisi si concede un regalo e lancia una frecciatina all'ex Edoardo Donnamaria. Dopo la fine della loro relazione, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha mai nascosto il suo dispiacere e la sua delusione. Antonella ha ammesso di soffrire molto la solitudine e di non stare in un periodo facile della sua vita, ma ha anche dimostrato la sua voglia di non scoraggiarsi e di andare avanti concentrandosi su se stessa e sul suo lavoro.

Il regalo

Su questo trend nelle storie ha annunciato ai followers di volersi concedere un regalo nella sua gioielleria di fiducia e di volersi fare un anello. Indecisa tra tre modelli, alla fine la Fiordelisi ha mostrato la sua scelta, uno zaffiro blu con diamanti, ma non ha mancato di lanciare una frecciatina all'ex.

Nella didascalia ha infatti aggiunto: «Donne emancipate», riferendosi al fatto di essersi regalata da sola un anello e di non averlo ricevuto da un uomo, facendo forse implicitamente capire ad Edoardo che la sua vita va avanti anche senza lui.

I rapporti

Donnamaria non ha raccolto la provocazione, ma d'altronde, tra i motivi per cui ha deciso di lasciarsi con Antonella ci sarebbe stata proprio la sua eccessiva presenza sui social.

Pare però che i due si siano sentiti di recente, anche se sarebbe ben lontano un ritorno di fiamma. A chiarire la loro situazione è stato proprio Edoardo: «Nonostante qualche screzio che c’è stato nel privato, non abbiamo nessun problema a stare nello stesso posto allo stesso momento».