Antonella Elia furiosa per le foto del fidanzato: «Lo faccio nero, gliela faccio pagare»

Nella diretta del Grande Fratello Vip 2020, condotto da Alfonso Signorini, sono state mostrate alcune foto ad Adriana Volpe che ritraevano il fidanzato di Antonella Elia a spasso con la ex. Alla Volpe è poi stato dato il compito di comunicarlo all’ex stellina di “Non è la Rai” che sembrava comunque aver preso la cosa abbastanza bene.

Tempo una notte e le idee di Antonella a riguardo sono completamente cambiate. La Elia, complice l’oscurità, ha rimuginato parecchio su quanto visto e si è sfogata a dovere nel confessionale. Nel segreto della stanza rossa infatti la elia è stata un fiume in piena: “Quando uscirò e lo vedrò – ha ammonito - lo farò nero e gliela farò pagare. Anzi inizierò a fargliela pagare già da ora, così impara a vedere le ex mentre sono qui dentro”. Nonostante si fosse goduta la dormita, solitaria nel lettone, il pensiero è stato fisso: “Bravo Pietro a farsi scattare le foto e comunque sia andata complimenti. Non voglio dire che sia successo qualcosa, però non capisco perché l’ha rivista proprio mentre sono chiusa qui dentro. Voglio proprio vedere cosa mi racconterà quando ci rivedremo”.

