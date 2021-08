Anna Tatangelo, ecco la foto del primo bacio con Livio Cori: chi è il nuovo fidanzato più giovane di lei

Anna Tatangelo esce allo scoperto con il nuovo fidanzato Livio Cori. Il settimanale Chi pubblica le foto del primo bacio tra la cantante e il rapper. Archiviata definitivamente la relazione con Gigi D’Alessio, durata ben quindici anni, da cui è nato il figlio Andrea, Anna ha voltato pagina. La coppia per la prima volta è stata beccata dai paparazzi mentre si scambiano un bacio al mare. Mentre, sempre secondo Chi, Gigi d'Alessio aspetterebbe il quinto figlio dalla compagna Denise che ha 26 anni in meno di lui.

Chi è Livio Cori

Livio Cori, classe 1990, è un rapper e attore amatissimo. Il giovane artista, 31 anni, ha tre anni meno di Anna Tatangelo, che è nata il 9 gennaio 1987. Cori ha all’attivo tre ep e un disco, ma tanti singoli di successo (il primo risale al 2013, quando aveva appena 23 anni). Non solo, Livio ha recitato anche in alcuni episodi di Gomorra. Livio Cori, presunto nuovo amore di Anna Tatangelo Livio Cori, presunto nuovo amore di Anna Tatangelo Anna Tatangelo e Livio Cori: come si sono conosciuti? Si mormora che Anna Tatangelo abbia conosciuto Livio Cori a Sanremo 2019: due anni fa, infatti, la ragazza di periferia partecipava con il brano Le nostre anime di notte, in cui raccontava la storia d’amore con Gigi D’Alessio, mentre Cori era in gara con Un’altra luce, in duetto con Nino D’Angelo. I due, subito dopo Sanremo, si sono rincontrati, ma sempre sul palcoscenico. Nella primavera del 2019, infatti, la Tatangelo ha invitato Cori sul palco del suo La fortuna sia con me – Tour: durante la data napoletana del suo concerto, i due artisti hanno duettato interpretando il brano Core senza paura.

Ospite di ‘Belve’, il programma di interviste di Francesca Fagnani, su Rai 2, l’interprete, si è sbilanciata parecchio sulla possibilità di un nuovo uomo nella sua vita senza, però, fare alcun riferimento, a Livio Cori: Innamorata è un parolone, però sto bene. E non mi va di fare nomi o dire altre cose, sto bene. Me la voglio vivere con calma questa cosa che sto vivendo. Non smentisco e non confermo nulla.

