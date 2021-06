Anna Tatangelo a Belve: «Gigi D'Alessio? È rimasto fermo a 20 anni, non mi manca nulla di lui»

«Di quel rapporto non mi manca nulla, se n’è andata l’Anna malinconica, che faceva la donnina per mostrare anni in più». Anna Tatangelo a ruota libera. La cantante si è tolta qualche sassolino dalla scarpa nella puntata di "Belve", il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. L'ex compagno famoso, la carriera da enfant prodige della musica, le rinunce, le battute, soprattutto frecciatine, l'intervista condotta dalla compagna di Enrico Mentana, ha tirato fuori rimpianti e rivalse.

Passaggi clou della chiacchierata andata in onda sono quelli in cui la Tatangelo ha parlato di Gigi D'Alessio. «Essere compagna di Gigi mi ha aiutata per il fatto di avere a fianco una persona con 20 anni più di me di esperienza artistica. Mi ha svantaggiato perché nel momento in cui sono uscita fuori di casa con la sua musica tante volte è stato un punto di attacco: ‘Eh, questi pezzi sono sempre D’Alessiani…’».

«Si parlava esclusivamente della mia vita privata, nonostante ognuno dicesse la sua, e Gigi dicesse la sua sulla storia precedente, si metteva in luce solo quello che infangava le persone». «Io per tanti anni sono stata zitta perché volevo rispettare il mio compagno, i suoi figli - continua la musicista - però potessi tornare indietro qualcosa lo direi. Sono cose che non si possono dire, rischierei di fare piccoli danni. La cosa bella è che chi doveva sapere ha saputo». «Il problema - insiste la Tatangelo - è che io avevo 40 anni e lui ne aveva 20…sto scherzando…lui è rimasto sempre di 20 però». "Questo è un bene?", ha chiesto la conduttrice, mentre la cantante replicava: «Per lui sì».

E sulla sua carriera così precoce: «Non mi manca una parte di vita che non ho mai vissuto. Oggi ho molta più leggerezza, ma se tornassi indietro rifarei tutto. Se sono nata vecchia? Io dico Benjamin Button: sono nata vecchia per tornare giovane».

