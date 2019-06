Andrea Iannone e Giulia De Lellis, stoccata di Cecilia Rodriguez: «Perfetti insieme»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ora è ufficiale:sono ormai una coppia e lo hanno reso noto, di fatto, sui social., che conosce bene entrambi, non le ha però mandate a dire all'ex coinquilina nella Casa del Gf Vip e all'ex 'cognato'.è stato per qualche tempo cone oranon usa parole al miele verso l'ex fidanzato della sorella maggiore. Intervistata da Chi insieme al fidanzato, 'Chechu' non ha risparmiato critiche verso la coppia, mostrando anche un certo astio. «Nelle interviste tutti dicono "Che belli" o "Auguri e figli maschi". Questo perché nessuno mai si espone veramente col parere più sincero o con quello che pensa» - ha spiegato- «Io sono sicura che Andrea esi troveranno bene, anzi benissimo, perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite voi qui in Italia, sono alti "un metro e una banana". Precisi precisi». Lo riporta, tra gli altri, anche Gossipetv.A questo punto, nel corso dell'intervista,ha redarguito la fidanzata, maha rincarato la dose: «Mi prendo la responsabilità di quello che dico. In Italia ho sempre sentito dire certe frasi e non è mai morto nessuno. Per me loro sono perfetti insieme, anche per questo motivo». Ignazio, invece, è apparso molto più diplomatico: «Conosco bene sia Giulia che Andrea, posso dire che non mi va di commentare tutto in positivo o in negativo?».