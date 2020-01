Andrea Iannone e il compleanno di Giulia De Lellis, dedica social: «Sei entrata nella mia vita solo pochi mesi fa e...»

Giulia De Lellis compie 24 anni e il fidanzato Andrea Iannone le “regala” una romantica dedica su Instagram. I due si sono fidanzati dopo aver messo fine alle loro relazione con Belen Rodriguez per il pilota Gp e con Andrea Damante per l’ex gieffina influencer, già convivono e da tempo di parla di nozze imminenti.

Vera o meno il prossimo matrimonio, Andrea non risparmia dediche social per la sua fidanzata e non poteva esimersi proprio per il giorno in cui la fidanzata spegne le candeline. A fianco di una foto in cui è teneramente abbracciato a giulia ha scritto: “Come passa in fretta il tempo – ha fatto sapere Iannone nelle stories di Instagram, poi ripostata anche dalla De Lellis - Sei entrata nella mia vita solo pochi mesi fa, portando sorrisi infiniti pieni d’amore, quello che ogni giorno mi fai sentire e provare.

Oggi compi 24 anni e non posso che augurarti di realizzare tutti i sogni che hai, abbiamo. Ti amo Giulietta mia!”.

E le sorprese non sono finite, dato che poi Andrea le ha organizzato un party a sospesa in casa, con i parenti e naturalmente i numerosi amici vip della coppia.

Ultimo aggiornamento: 17:51

