Andrea Giambruno trasloca dopo la separazione da Meloni: la nuova casa (modesta) vicino alla figlia

Dopo i funesti fuorionda che nelle scorse settimane hanno visto Andrea Giambruno al centro del polverone mediatico, l'ex compagno di Giorgia Meloni si era allontanato dai riflettori, evitando di rilasciare nuove dichiarazioni o dettagli privati sui social. Una foto dal barbiere in cui appare sereno è l'ultima traccia "chiacchierata" dell'ex conduttore di Rete4, che torna però ora ad apparire negli scatti esclusivi del settimanale "Chi". Nelle foto, Giambruno è alle prese con il trasloco, ma a quanto si apprende il nuovo appartamento sarà comunque restando vicino alla figlia e alla sua casa precedente, nel quartiere Torrino di Roma.

Il trasloco

In seguito allo scandalo dei fuorionda, Andrea Giambruno ha dunque iniziato la propria nuova vita da single in una nuova residenza. Stando a quanto scrive il settimanale "Chi", si tratterebbe di un appartamento più piccolo e modesto, ma la scelta è quella di non lasciare il quartiere della piccola Ginevra (7 anni), così da garantirle comunque la sua presenza quotidiana. «L’ex compagno di Giorgia Meloni si è trasferito non lontano dall’abitazione di famiglia», si legge sul settimanale. «Il giornalista di Mediaset ha scelto di risiedere il più vicino possibile alla piccola Ginevra, cui è legatissimo».