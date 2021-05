Una marchigiana nel salotto di Barbara D'Urso: «Il padre di mia figlia è il Principe di Monaco»

MACERATA - A Domenica Live, ha parlato Marisa (il nome è di fantasia): «Il padre di mia figlia è Alberto di Monaco», ha detto. La trentaseienne, brasiliana d'origine che vive in provincia di Macerata, affiancata in studio dall’avvocato Erich Grimaldi, ha raccontato a Barbara D’Urso, per la prima volta mostrandosi in tv, la sua storia d’amore con il principe.

La giovane, sempre stando al suo racconto, non sapeva all'epoca che quell’uomo fosse Alberto di Monaco. La figlia ora ha quindici anni e la vicenda era già emersa nell’estate dello scorso anno, finendo su tutti i giornali. Dopo un contatto riservato con la segreteria del principe, è stato avviato l’iter giudiziario per il test del Dna.

Al termine dell’intervista Marisa ha rivolto un appello ad Alberto di Monaco. «Faccia il test, non per me, per la figlia. Io sono contenta, non ho bisogno di niente. Mia figlia è lui, gli somiglia».

