Lo sciame sismico scuote l'Adriatico: soltanto oggi tre scosse di terremoto in mezzo al mare

ANCONA - Cosa succede in mezzo al mare Adriatico? La scossa di terremoto di Magnitudo 5.2 del 27 marzo scorso ha dato il via ad uno sciame sismico, come predetto dall'Ingv, con scosse a cadenza giornaliera. E a volte anche più frequenti.

«Vai a fare la spesa?» La moglie esce e lui si spara con il fucile

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Terremoto in mare, trema la costa marchigiana. Scossa magnitudo 3.8 I REPORT Terremoto in Adriatico, l'Ingv spiega cosa sta accadendo. Ecco...

Solo oggi, infatti, sono state registrate 3 scosse con magnitudo superiore a 2: alle 12.26 la più violenta con magnitudo 3.6, poi le repliche alle 12.29 (2.9) e alle 16.05 (3.2). Due scosse si erano verificate anche ieri: alle 6.13 (3.4) e alle 8.15 (3.2). Già al momento dell prime scosse l'Ingv aveva chiarito che lo sciame sarebbe potuto andare avanti, con magnitudo decrescenti, e che, comunque, con queste intensità, non c'è un rischio tsunami in Adriatico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA