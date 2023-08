Alba Parietti in bikini a Formentera a 62 anni, la foto scatena le polemiche: «Devi fare più squat». Lei replica: «Non sarai mai me»

Alba Parietti provoca (anche) da Formentera. La showgirl ha postato sul suo profilo Instagram una foto di spalle in bikini nero e gli haters si sono scatenati. «Il dono lo vuoi conservare più a lungo possibile» scrive Alba. E in effetti il suo fisico a 62 anni è la riprova che l'età è solo un dettaglio, ma non tutti la pensano così.

Alba Parietti, la foto in bikini scatena gli haters

«La vanità non è stupidità - ha scritto Alba Parietti a corredo del post Instagram -. Alla mia età la vanità ha qualcosa di poetico perché sai che il dono prima o poi ti verrà tolto e lo vuoi conservare più a lungo possibile. È un peccato? Andrò all’inferno? Pazienza. lo preferisco per la compagnia al paradiso dove sicuramente il clima è migliore. Adesso sfogatevi, l’amo è lanciato».

La replica

E gli haters non vedevano l'ora di vedere un'immagine del genere e ci sono andati giù pesante: «Devi fare molti squat e poi forse fare foto del genere». E la conduttrice ha risposto: «Puoi fare tutto lo squat che vuoi non sarai mai me».

E ancora un altro hater: «Ma ci fai o ci sei.