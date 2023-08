La Fermana si presenta ai tifosi: le foto del vernissage a Piazzale Azzolino

FERMO È stata una kermesse con tanto vento e senza i nuvoloni, quelli che le previsioni meteo in vista di ieri sera alle ore 21 avevano comunque scongiurato per tempo. E pure le nubi grigie cariche di pioggia, quelle figurate, sono state spazzate via da un comunicato societario pubblicato alle ore 19.28. Dopo la riunione, è stato deciso che la famiglia Simoni prenderà la maggioranza assoluta delle quote e che Umberto Simoni sostituirà l'attuale amministratore Vinicio Scheggia. La partita, dunque, l'hanno vinta i Simoni. Però adesso sarà il notaio che dovrà formalizzare il tutto. E in serata, un'ora e mezza dopo, il club si è presentato a piazzale Azzolino, ad un passo dal cuore pulsante della città. Un evento, ribattezzato #ricominCiamo, gestito per ovvi motivi in modo caotico: nel pomeriggio, verso le 16.30, la delicatissima riunione societaria avrebbe dovuto incensare chi dalla stanza sarebbe uscito con il potere in mano: il confronto ha emesso i suoi verdetti. Era una sorta di resa dei conti a quattro giorni dall'inizio del campionato e a quattro ore e mezza dalla presentazione al mondo del tifo, non la migliore delle tempistiche. E infatti chi ieri pomeriggio stava lavorando all'organizzazione ha dovuto fare i salti mortali per completare (e modificare) la scaletta in attesa delle news dell'ultimissimo secondo. Com'è finita? Con uno dei due ribaltoni previsti, anche se Vinicio Scheggia nel weekend aveva segnato addirittura il gol del vantaggio: aveva infatti esonerato il responsabile del settore giovanile Leandro Vessella, socio dell'Academy Civitanovese e tanto legato al dg Andrea Tubaldi. I mister del vivaio, invece, si erano "salvati".