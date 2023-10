Incidente a Santa Maria in Pietrafitta: gravissima una donna, l'eliambulanza atterra sul campo

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - L'auto davanti ha svoltato all'improvviso, la moto con moglie e marito in sella ha inchiodato e il camion che seguiva li ha travolti in pieno. Una botta tremenda. L'impatto ha fatto sbalzare la moto a circa 30 metri di distanza, sulla corsia opposta. Incidente tra San Giovanni Marignano e Tavullia, lungo via Santa Maria in Pietrafitta, all'altezza dell'incrocio con via Cassandro in direzione Marche. Ferita gravemente la donna.