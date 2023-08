FERMO - È ufficialmente partito il conto alla rovescia per la Cavalcata dell’Assunta che, dopo gli eventi della scorsa settimana, entra nel vivo. Alla grande festa del 15 agosto, in cui si omaggerà l’Assunta e ci sarà la corsa al Palio, mancano pochi giorni e per prepararsi a dovere, i prossimi saranno i giorni più impegnativi.