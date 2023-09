Dardust, Ariete, Lazza e Giorgia fanno emozionare la piazza di Ascoli. Le foto

ASCOLI - Atmosfera magica Memorial “Alessandro Troiani” in piazza del Popolo ad Ascoli. Si tratta della 24esima edizione di un evento che da molti anni, sotto la direzione artistica e la presenza in palcoscenico di Dario Faini, in arte Dardust, permette di finanziare progetti e mettere in atto cure a favore dell’associazione ascolana dell’Ail, realtà che si occupa di coloro che sono affetti da leucemie, linfomi e mielomi. Sul palco, con il produttore artista padrone di casa ascolano, sono saliti Ariete, Lazza e Giorgia. Altra special guest Saturnino.