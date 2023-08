Gli angoli simbolo di Ancona dormitori per senzatetto. Ecco le foto: chi pensa a loro?

ANCONA - Sulle panchine di piazza Cavour, ai piedi del Passetto. Ora pure sulle sedute in marmo della scenografica fontana dei Cavalli, appena tirata a lucido dal Comune. Clochard ovunque: un’invasione. I monumenti-simbolo della città sono ostaggio degli homeless. Non solo di notte. Adesso anche alla luce del sole. Un fenomeno sempre più grave, smaccato. È il segno dei tempi, di una povertà dilagante, di una società che non ha o non vuol trovare gli strumenti per far fronte all’emergenza. E intanto, il capoluogo si sta riempendo di homeless. Chi pensa a loro? Si sa chi sono? Qualcuno vuol prendere provvedimenti?