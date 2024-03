FERMO L’impegno della Lilt non si ferma a Pasqua. Sono state 26 le visite dermatologiche gratuite sabato scorso con il dottor Lorenzo Morresi nell'ambulatorio Lilt a Porto Sant'Elpidio. Eccezionale era stata la richiesta e Lilt si rammarica perché non si sono potute soddisfare tutte le richieste ma ci saranno altre giornate dedicate alle visite specialistiche. L'associazione è attivissima sul territorio provinciale, non solo con la prevenzione ma con le iniziative nei quartieri, con i comuni, le scuole.

Si aggiungono gli spettacoli, presentazioni di libri, eventi teatrali, iniziative per far riflettere sulla malattia e sull'importanza della prevenzione. Il nocciolo dell’attività resta quello medico-sanitario e dal 2022, cioè da quando è stato inaugurato l’ambulatorio Lilt al primo piano della Casa del Volontariato a Porto Sant’Elpidio in via del Palo, l’associazione di promozione sociale presieduta dal primario del reparto di oncologia dell’ospedale Murri Roberto Bisonni, è un preziosissimo sostegno al sistema sanitario locale, potendo contare anche sull'esperienza e la passione di Federico Costantini, braccio destro del dottor Bisonni. Porto Sant’Elpidio è un Comune strategico e sempre più centrale, con un terzo settore organizzato e funzionale. Nel biennio 2022-2023 Lilt ha erogato qualcosa come 1.380 prestazioni gratuite, di cui 871 nel 2023 e 509 nel 2022 e si tratta di visite importanti per la salute delle persone: visite senologiche, ecografie mammarie, mammografie, visite dermatologiche e urologiche, ecografie tiroidee.

A quest'attività si aggiungono gli incontri nei comuni e nelle scuole. In un contesto di riorganizzazione del sistema sanitario, mentre si parla di ospedali e case di comunità, una delle quali dovrebbe insediarsi proprio a Porto Sant'Elpidio, le collaborazioni tra gli addetti al settore, dai medici di famiglia agli specialisti e i volontari, è fondamentale. Per il futuro, tra gli obiettivi, c’è quello comune a tutto il sistema sanitario: la necessità di trovare medici disponibili perché scarseggiano.