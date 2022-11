MACERATA - E’ il dottor Marco Sigona il primo in graduatoria al termine della selezione per l’incarico di direttore della struttura complessa di Dermatologia dell’Area Vasta 3. L’avviso pubblico era stato deliberato nel febbraio scorso per coprire il posto lasciato vuoto lo scorso 14 giugno da Marco Simonacci, storico primario di dermatologia, morto nei giorni scorsi in Spagna per un malore durante una battuta di caccia. Due erano stati i medici marchigiani ammessi a partecipare all’avviso pubblico.

Negli uffici regionali dell’Asur, si è riunita la commissione di valutazione di cui fanno parte di diritto il direttore sanitario dell’Asur Remo Appignanesi e come componenti titolari, Michela Tabanelli, direttore di struttura complessa Dermatologia di Ravenna, Giuseppe Lemme, direttore di struttura complessa Dermatologia ospedale di Jesi e Davide Melandri, direttore di struttura complessa Banca della Cute, Asl Emilia – Romagna.



La commissione ha tirato le somme dei punteggi ottenuti dai due candidati, prima valutazione in base ai titoli e l’altra al termine di un colloquio. Sigona, che lavora nel reparto di Dermatologia dell’ospedale di Macerata da circa 23 anni ed è responsabile dell’ambulatorio Ferite gravi, ha ottenuto il punteggio migliore sia sul fronte dei titoli che su quello del colloquio distanziando il secondo classificato di una decina di punti.



Sarà ora la dirigente dell’Area Vasta 3 Daniela Corsi ad assumere la determina conseguente, di solito viene nominato il primo in graduatoria. La dirigente Asur può in teoria anche fare una scelta diversa, ovviamente motivando adeguatamente tale decisione: una possibilità, appunto l’esclusione del primo in graduatoria, cui finora l’attuale direzione aziendale non ha mai fatto ricorso. La firma della determina per l’assunzione del nuovo direttore dell’Unità complessa di Dermatologia dovrebbe comunque avvenire a breve termine.