PORTO SAN GIORGIO Successo di presenze per il presepe di Renata Ficiarà alla chiesa del Crocifisso. Le lunghe file fuori in attesa di accedere all'opera esposta nella piccola chiesa del centro città, hanno caratterizzato le festività natalizie. Attese che vengono ripagate non appena si ha la possibilità di entrare per ammirare l'imponente esposizione racchiusa in poco spazio, apprezzandone soprattutto i particolari. All'interno dell'allestimento ci sono ben 450 movimenti e più di un migliaio di statuine, la prima casetta risale al 1982, il presepe è stato costruito pezzo dopo pezzo e nell'ultimo decennio ha fatto un salto di qualità e da 5 anni si trova a Porto San Giorgio. Il maxi presepe di Renata Ficiarà, allestito nella chiesa del Crocifisso continua a riscuotere grande successo. Le presenze di chi ogni giorno ha deciso di visitarlo sono state innumerevoli, tutte le persone accorse si sono soffermate a cogliere i minuziosi dettagli del racconto della vita di Gesù -dalla nascita alla resurrezione- ma anche di personaggi tipicamente sangiorgesi inseriti dalla Ficiarà all'interno dell'esposizione presepiale.

L'amministrazione Vesprini

Quest'anno, tra le statuine, saltano all'occhio le figure dell'amministrazione Vesprini durante la processione del santo patrono, con il sindaco Valerio Vesprini e il vice Fabio Senzacqua che svettano davanti al corteo. Un omaggio anche al vescovo, Rocco Pennacchio riprodotto all'interno dell'installazione presepiale, il quale durante le feste è arrivato di persona ad ammirare l'opera. Il presepe, realizzato negli anni da Ficiarà rappresenta un unicum nel Fermano ed è già diventato un'attrattiva turistica. Il presepe è visitabile dalle 17 alle 20 nei giorni feriali. Nei festivi e prefestivi aperto anche la mattina dalle 10 alle 13 e, il pomeriggio, dalle 16,30 alle 20. Il presepe chiuderà al pubblico il prossimo 8 gennaio e riaprirà nel periodo estivo, sarà visitabile tutti i martedì dopo cena.