Terremoto nel fermano, il Comune di Amandola dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado

AMANDOLA Garantire sicurezza e incolumità in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 3.9 che oggi (14 novembre) ha colpito la zona del fermano. Con queste premesse il Comune di Amandola per la giornata di domani ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

LEGGI ANCHE: Acqualagna, ai maltagliati di chef Fiaschi va il primo “Tartufo Award”

La nota

"In relazione al significativo evento sismico che ha colpito in queste ultime ore la nostra zona, per garantire la massima sicurezza ai nostri Ragazzi, su richiesta ed in accordo con la Dirigente scolastica, vista anche la normativa vigente che prevede tali verifiche al superamento della soglia del 4' grado, si dispone la CHIUSURA, per la SOLA giornata di domani, 15 Novembre, di tutte le SCUOLE di ogni ordine e grado al fine di permettere agli organi tecnici del Comune di Amandola di effettuare le necessarie verifiche di tutte le strutture scolastiche comunali"