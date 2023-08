SERVIGLIANO - Tutto pronto a Servigliano per vivere il 55° Torneo Cavalleresco di Castel Clementino. Il cartellone si sviluppa in due intense settimane da oggi al 20 agosto, giorno dell’attesissima giostra dell’anello. Si parte con la presentazione delle dame principali del corteo. Quest’anno la cerimonia avverrà con la novità del salotto pubblico nel cortile della Magnolia in piazza Roma: stasera alle ore 22, sarà il giornalista televisivo Maurizio Socci a intervistare le sei dame del Torneo Cavalleresco, accompagnate per l’occasione dal sindaco Marco Rotoni e dal regista della rievocazione storica Gianluca Viozzi. Ci sono molte novità a tal riguardo, quasi tutti volti nuovi. Il rione San Marco, che rappresenta la municipalità, ha annunciato le sue prime donne: Alessia Levantesi sarà la dama del rione, mentre Rebecca Balducci sarà la dama del Palio. Ed ecco le dame degli altri quattro rioni: Barbara Capparelli (Porta Navarra), Antonella Girardi (Porta Marina), Chiara Bartucci (Porta Santo Spirito), Sofia Morichetti (Paese Vecchio).

La serata



La serata si oggi sarà arricchita, a partire dalle ore 21, dal Mercatino Medievale organizzato dalla Pro Loco che vedrà protagonisti mercanti, artigiani e artisti. Ci saranno giochi ed esposizione di prodotti tipici locali, con history cooking dedicato alle dolcezze medievali e alle bevande liquorose. Restando in tema di sfida tra rioni, nel corso della serata si svolgerà la finalissima del tradizionale gioco della dama con pedine viventi. Tutti eventi ad ingresso libero. Per quanto riguarda domani, va detto che entreranno in campo a pieno titolo i cinque cavalieri giostranti: nel pomeriggio a partire dalle 16, al campo de li giochi, si svolgeranno le visite ufficiali dei cavalli iscritti alla giostra dell’anello; a seguire, prove cronometrate. In serata, altra novità (ore 22, cortile della Magnolia), il secondo salotto stavolta dedicato ai consoli dei rioni e ai rispettivi cavalieri giostranti.