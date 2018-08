Castel Clementino Chicchini porta alla vittoria il rione San Marco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERVIGLIANO - Dopo undici anni, rione San Marco torna a vincere la Giostra dell' Anello di Castel Clementino. Un successo che porta il nome del cavaliere folignate Pierluigi Chicchini, che alla seconda partecipazione sempre con i colori gialloblu della municipalità, trova la sua prima affermazione sull'otto serviglianese.Una prova magistrale la sua, che ha saputo abbinare precisione e velocità, riuscendo a mantenersi in testa fin dalla prima tornata. Una cinquantesima edizione che si è fatta subito evanescente e ricca di colpi di scena.«Un successo importante, é stata una gara difficile, non era facile dosare le forze fino al termine, ma ce l'abbiamo fatta - afferma Chicchini- non era facile mantenere bene il cavallo e i ritmi dal primo all' ultimo giro, soprattutto all' ultima tornata dove avevo anche la pressione di Luca Innocenzi che aveva fatto un buon punteggio avvicinandosi molto, l'ultimo giro è stato decisivo, abbiamo fatto un gran tempo ed un'ottima prova. Ringrazio il sindaco di Servigliano che mi ha dato questa grande possibilità e spero di averlo ripagato al meglio».