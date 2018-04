Caso Il Castagno Assoluzioni confermate in Appello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ELPIDIO A MARE - Assoluzione confermata anche in secondo grado. Si è definitivamente conclusa la lunga querelle giudiziaria intorno al brand village Il Castagno alla zona Brancadoro. Dopo la chiusura delle vicende in sede amministrativa e l’accordo tra tutte le parti in causa che ha portato all’estinzione dei contenziosi pendenti, finisce anche la vicenda penale. La Corte d’appello di Ancona ha confermato giovedì l’assoluzione per tutti gli imputati sulla lottizzazione del polo commerciale.«Il dispositivo conferma il giudizio di primo grado, che aveva sancito l’assoluzione per tutte le persone imputate», il breve commento dell’avvocato Francesca Palma, legale di Enrico Alici Biondi e Michele Le Grottaglie, rispettivamente titolare e progettista della società costruttrice del brand village. Con loro escono assolti anche i dipendenti del comune di Sant’Elpidio a Mare Massimo Granatelli, funzionario dell’ufficio urbanistica, e Patrizia Scaramazza, segretario generale all’epoca dei fatti contestati, assistiti dall’avvocato Massimo Ortenzi.Due anni fa il giudice del tribunale di Fermo, Cesare Marziali, aveva ritenuto che i fatti non costituissero reato. Un verdetto appellato dalla Procura della Repubblica, ma che ha trovato ora del medesimo avviso il secondo grado di giudizio. Una decisione della Corte salutata positivamente dal sindaco di Sant’Elpidio a Mare Alessio Terrenzi: «Prendo atto con soddisfazione della sentenza d’appello, che ha confermato il giudizio di primo grado con l’assoluzione di tutti i funzionari comunali. Ora si andrà avanti con la procedura già avviata, nel perseguimento dell’interesse pubblico. La causa ancora pendente non ha fermato la pratica, tant’è che appena un paio di mesi fa il Castagno è stato discusso in Consiglio comunale per fornire alla Provincia dei chiarimenti sul passaggio dell’area commerciale da media a grande struttura di vendita. Quando da Fermo ci arriverà il parere favorevole potremo procedere con l’approvazione definitiva della variante». Da qui a qualche mese andrà quindi a compimento il passaggio del Castagno da media a grande struttura di vendita. Nell’ambito dell’accordo tra le parti siglato due anni fa era compreso anche il versamento di un milione di euro dalla società costruttrice, il Castagno Agricola Forestale, al comune di Sant’Elpidio a Mare, da adibire a finalità sociali e in particolare per coprire le spese per la nuova casa di riposo.