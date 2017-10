Finto assicuratore tenta la truffa a un'anziana con il trucco della polizza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT’ELPIDIO A MARE - Allarme truffa nel fine settimana a Sant’Elpidio a Mare. L’episodio che ha allertato i residenti del capoluogo, in zona Ponte rotto, ha visto protagonista un’anziana signora, abile a non cadere nel raggiro di un sedicente assicuratore.L’uomo si è presentato venerdì mattina al campanello della donna, richiedendo il versamento, preferibilmente in contanti, di una polizza, a suo dire intestata al figlio della signora. Il truffatore ha mostrato modi affabili ed era ben informato sui familiari della vittima, conosceva il nome del figlio e ha sempre mantenuto un atteggiamento amichevole per riuscire a convincere la donna a lasciargli il denaro.I suoi tentativi per fortuna non sono andati a segno. L’anziana si è insospettita, anche perchè il figlio vive in un altro domicilio da oltre 30 anni e ha trovato piuttosto sospetto che l’assicuratore si rivolgesse a lei per chiedere il corrispettivo della polizza.Avendo risposto dalla finestra, senza aprirgli la porta, è stata capace di rifiutare le insistenti richieste e non lo ha lasciato entrare. Dopo una rapida verifica, i sospetti hanno trovato conferma. Non c’era nessuna assicurazione da pagare e la persona al campanello era un impostore.Aveva un’età intorno ai 45 anni, altezza e corporatura medie, capelli chiari e barba. Si esprimeva in un italiano impeccabile, senza particolari inflessioni dialettali. E’ probabile che l’individuo abbia battuto anche altre abitazioni in cerca di qualche persona da raggirare. Il fatto che conoscesse i nomi dei familiari è un segnale di come l’azione sia stata studiata accuratamente affinchè la richiesta economica risultasse più credibile. Il tentativo è una variante di quello, particolarmente diffuso negli ultimi anni, di chi allude a un fantomatico incidente stradale che avrebbe coinvolto un figlio o nipote di persone anziane.