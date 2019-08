Sisma e infiltrazioni: cede una volta a Palazzo degli Agostiniani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT’ELPIDIO A MARE - Dopo 3 anni tormentati per le lesioni provocate dal sisma, è arrivato un ulteriore imprevisto nei giorni scorsi al palazzo degli agostiniani, nel centro storico elpidiense. Ha infatti ceduto parzialmente una volta crociera, crollando su un locale cucina al primo piano sottostrada. Si tratta in pratica dei locali adibiti alla preparazione dei cibi dell’ex ristorante Il re della cantina.A provocare l’incidente, in particolare, sarebbero state le prolungate infiltrazioni di acqua dall’appartamento sovrastante, che hanno indebolito la struttura in mattoni antichi, legati con malta, fino a provocare il crollo. Ad incidere, secondo la relazione effettuata dai tecnici comunali arrivati per un sopralluogo, sarebbe anche una struttura metallica per l’aspirazione dell’aria che era agganciata proprio alla volta caduta. Entrambi gli immobili sono dello stesso proprietario.