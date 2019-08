Crolla il tetto di una casa disabitata: paura nella notte, via chiusa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Crolla il tetto di una casa disabitata, grossa paura per i residenti di via Maggini, ad Ancona.E' successo ieri sera, attorno alle 21:15, quando il tetto di un vecchio stabile all’interno della proprietà del Cras ha ceduto. Il grosso boato ha messo in subbuglio tutti i residenti, che hanno immediatamente dato l'allarme. Il tetto, nella caduta, ha fatto crollare anche una facciata della palazzina, del resto già fatiscente. I Vigili del fuoco hanno verificato che vi fossero persone coinvolte e hanno messo in sicurezza l’area. Sul posto per un sopralluogo anche l'assessore Foresi. In via precauzionale la via è stata chiusa al traffico.