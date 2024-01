Inseguimento con sparatoria nella notte a Casette d'Ete: i malviventi fuggono per i campi

SANT'ELPIDIO A MARE - Allarme stamattina intorno alle 4.30 per un inseguimento con sparatoria a Casette d'Ete. La polizia aveva avvistato un furgone sospetto a Porto Sant'Elpidio e, durante l'inseguimento, nei pressi di Casette d'Ete, ha anche cercato di bloccarlo. Ci sarebbe stato anche un tentativo di speronamento da parte del conducente del furgone, poi gli agenti hanno sparato alle gomme del mezzo in fuga. Alla fine i banditi hanno abbandonato il furgone e sono riusciti a scappare per i campi. Si presume che i malviventi stessero compiendo alcuni furti in zona. Negli ultimi tempi sono state numerose le segnalazioni di colpi ai danni di attività commerciali del Fermano.