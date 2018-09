L'auto si ribalta dopo la curva, paura per una coppia e il loro bambino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ELPIDIO A MARE - Tanto spavento, ma per fortuna nessuna conseguenza seria, per una coppia con un bambino, ribaltati a bordo della Renault Twingo su cui viaggiavano lungo la provinciale Fratte. La famiglia aveva superato il centro abitato di Bivio Cascinare e viaggiava in direzione di Casette d'Ete quando il conducente, probabilmente tradito dal l'asfalto viscido, ha perso il controllo dell'auto, che è finita fuori corsia e si è rovesciata. Sul posto vigili del fuoco, polizia municipale e Croce azzurra. Tutte e tre illese le tre persone a bordo. Il traffico è rimasto bloccato lungo la provinciale per circa mezzora.