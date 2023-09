SANT’ELPIDIO A MARE - Doveva scontare ancora un anno di reclusione per evasione commessa nel 2014 e per questo è stato arrestato dai carabinieri di Sant’Elpidio a Mare un pregiudicato, classe 1970. Curiosità, l’uomo risultava un percettore del reddito di cittadinanza.



Le indagini



L’ordine di carcerazione è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo. La pena, passata in giudicato, ha portato all’arresto. Il 53enne si trova ora associato alla casa circondariale di Fermo e rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria, che chiaramente è stata informata dell’avvenuto arresto effettuato da parte della caserma elpidiense dell’Arma. La norma sul reddito non esclude dalla percezione le persone con precedenti penali.



Il decreto



La stretta prevista dal Decreto Aiuti dello scorso anno ha inserito il blocco delle erogazioni per i pregiudicati con sentenze passate in giudicato negli ultimi 10 anni, ma tra i reati previsti non rientra quello di evasione che deve scontare l’uomo che è stato appena arrestato.



L’impegno



Da parte del comando provinciale dell’Arma si ribadisce il massimo impegno nella lotta contro il crimine ed a garanzia della sicurezza e tranquillità ai cittadini sul territorio. I militari rinnovano l’invito alla cittadinanza a collaborare con le forze dell’ordine, fornendo informazioni utili che possano contribuire alla prevenzione e al contrasto dei reati. Spesso un piccolo particolare è utile per risalire all’autore del reato e per questo motivo le forze dell’ordine si appellano ai residenti.