Evade detenuto di Rebibbia caccia all'uomo anche con gli elicotteri

di Camilla Mozzetti e Marco De Risi

da film in mattinata nella periferia est di Roma. Un pregiudicato di 47 anni, V.S., accompagnato dal carcere di Rebibbia all'ospedaleper una visita medica è riuscito a scappare, intorno alle 11.30, eludendo il controllo della polizia penitenziaria e facendo perdere le proprie tracce. L'uomo, nato a Napoli , ma da anni residente nella Capitale, è fuggito con le manette ancora ai polsi. Indossava una maglietta bianca, dei pantaloncini marroni e dei sottopantaloncini rossi.Una volta fuori dall'ospedale nonostante le ricerche partite all'istante, ha fatto perdere le proprie tracce scomparendo su via dei Monti Tiburtini. Il 47enne è detenuto da tempo per reati di falso ideologico, truffa e falsificazioni di carte di credito e documenti di identità.Per cercarlo si sono alzati in volo anche gli elicotteri della polizia.