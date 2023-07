I carabinieri suonano alla porta e non trovano due detenuti ai domiciliari: scatta la denuncia per evasione

SANT'ELPIDIO A MARE - Sono usciti di casa nonostante dovessero scontare la condanna ai domiciliari: i carabinieri hanno suonato nelle rispettive abitazioni e non li hanno trovati. Un 54enne di Sant'Elpidio a Mare e un guineano di 42 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Sant'Elpidio e la loro posizione è al vaglio della procura che dovrà valutare se mandarli in carcere.

Nel corso di un’attività di controllo i carabinieri della stazione di Sant’ Elpidio a Mare hanno infatti verificato la violazione dei domiciliari da parte del 54enne condannato con fine pena ad aprile 2024 per i reati di violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e rapina commessi a Sant’Elpidio a Mare nel 2016 e 2017.

Stessa cosa per il 42enne della Guinea controllato dalla sezione Radiomobile della Compagnia di Fermo che, benché sottoposto a regime di detenzione domiciliare per reati di contraffazione, con ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Macerata, non era stato trovato all’interno dell’abitazione senza valida giustificazione o autorizzazione.