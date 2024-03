PORTO SANT'ELPIDIO Più di 100 eventi e 5 giorni di Primo Maggio, si festeggia dal 27 aprile al mercoledì, giorno clou. L'evento legato alla tradizione è arrivato a maturazione con i suoi 18 anni e la prima novità tra tutte è la presentazione con largo anticipo, ieri in sala giunta. E' conto alla rovescia ed è in partenza l’essenziale: la pubblicità. L’obiettivo è promuovere per riempire al massimo il lungomare, i locali, le strutture ricettive nei cinque giorni. Apre Piotta e chiudono gli Zero Assoluto. Lo slogan è "La città in festa".

La strategia

«Presentiamo un format nuovo per promuovere tutta la città coinvolgendo i quartieri – dice il sindaco Massimiliano Ciarpella –: da otto mesi amministriamo e il supporto dei quartieri è stato, è e sarà fondamentale. Il Primo Maggio traccia una linea di demarcazione, la festa è maggiorenne e la riuscita dipende dalla promozione. Dobbiamo raggiungere un pubblico fino ad ora inesplorato». Il sindaco anticipa l’altra novità, l’area espositiva dedicata ai Comuni della Provincia, i piccoli borghi dell'entroterra che vorranno promuoversi in uno spazio apposito. L’assessore al Turismo Elisa Torresi prende di petto il cartellone, ancora incompleto ma che «ricalca il format della Notte più rosa nel coinvolgere tutta la città. Partiremo in pineta con un concerto di Piotta sabato 27 aprile, il 28 spettacolo per bambini in centro, lunedì dj set che accende i riflettori sugli artisti locali. Miki Mercuri, Paolo Balestrieri, dj Franco aprono allo spettacolo di Zoodi105! il 30 aprile c'è Ulla alla Faleriense, musica dagli anni ‘70 ad oggi. Quindi mostra mercato, animazione, gonfiabili, show itineranti, oltre cento animazioni e rievocazioni». Torresi ringrazia i quartieri e la Pro Loco, la presidente Daniela Piergentili, il suo braccio destro, dice. Fa sapere che i B&B si stanno attivando per preparare pacchetti ad hoc con prezzi vantaggiosi per il pernotto. L’assessore al Commercio Maria Laura Bracalente si concentra sulla ristorazione: «Stiamo ragionando per preparare menù dedicati, da pubblicizzare online a partire da subito. Le attività che volessero organizzare spettacoli musicali in autonomia avranno il nostro contributo per le spese Siae. La ristorazione che non insiste sul lungomare avrà degli spazi a disposizione». Alla sicurezza pensa l’assessore Enzo Farina: «Stiamo approntando il piano con la Prefettura per la massima sicurezza su tutto il lungomare e per l’ultimo concertone che prenderà il via alle 21 in piazza Garibaldi». I partner della festa aumentano, ci sono anche il ministero del Turismo con la Provincia di Fermo, la Camera di Commercio, la Regione che oltre al patrocinio dà un contributo economico. L'evento costerà come nel passato, la cifra si aggira sui 100-110 mila euro.

Il sostegno

Il consigliere regionale Andrea Putzu evidenzia che «la Regione ci sarà. Domani (oggi, ndr) parte Tipicità a Fermo e Porto Sant’Elpidio andrà a promuovere la sua offerta, a partire dal Primo Maggio». Il capogruppo consiliare di FdI Giorgio Marcotulli ricorda le funzioni del web per la promozione, sito, Qr Code, pagina dedicata e tutto quanto serve ad attirare il popolo. Online tutte le indicazioni su come arrivare, dove parcheggiare e consigli pratici.